Se aprobó un nuevo cuadro tarifario para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que regirá a partir de este mes de mayo en los establecimientos que reciben aportes estatales.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en Provincia el incremento avalado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5% a aplicar a partir de mayo.

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Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $ 34.030, y aquella con el 40%, hasta $ 153.860.

Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $ 37.520 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 199.920 si percibe el 40%.

Sobre el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos, Aiepa consignó en un comunicado que “a efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro de cada servicio educativo con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17”.

El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos".

Siempre de acuerdo con Zurita, “con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17,6% desde diciembre 2025. Sin embargo, el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13,5%. Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”.

