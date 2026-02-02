Ante el inminente comienzo de la actividad académica fijado para este mes de febrero, donde directivos y personal retoman sus funciones, la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) que agrupa al conjunto de los colegios privados, advirtió por el desacople financiero que experimentan a lo que se suma una “fuerte caída en la cantidad de alumnos”.

En un comunicado difundido este lunes, la entidad remarcó, además, que a ese escenario también se le suma la morosidad de las familias para cumplir con el pago de las cuotas por lo que miran con preocupación la manera en la que deberán afrontar los pagos de los salarios del personal y el mantenimiento de las instituciones.

"El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país", explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

En cuanto a la demora en el pago de las cuotas, consideró que “en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico, por dificultades en los presupuestos familiares”.

Escenario de incertidumbre

Por otro lado, desde el organismo consignaron que afrontan el inicio del ciclo lectivo 2026, “con preocupación sobre cómo resolverán el desacople financiero que provocan los meses en los que no tienen ingresos, aunque mantienen todos los costos operativos del servicio”.

Según se informó desde AIEPA, se suma la resolución de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia por lo que advirtieron por “un fuerte desequilibrio económico, ya que deben pagar costos laborales incrementados desde diciembre sin que se hayan habilitado actualizaciones en los montos de las cuotas escolares”.

"Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales", explicó el Zurita.

En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes y que deben continuar respetando los topes arancelarios establecidos por el gobierno.

Según los cálculos actuales, se estima que las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8.1%: 1.5% de diciembre y SAC, 3.3% de enero y 3.3% de febrero, según se fijó en la paritaria con el gobierno recientemente.