En la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) se dictará una charla gratuita el viernes 28 de agosto, a las 14, en su sede de Pedro Lagrave 563, Pilar, orientada a comerciantes, emprendedores y profesionales que buscan mejorar la comunicación digital de sus negocios.

La capacitación, titulada "EMPRENDER CON META: cómo potenciar tu emprendimiento con Facebook, Instagram y WhatsApp", estará a cargo de la Lic. María Fernanda Ipata, directora de Quásar Comunicación Digital y Prensa, y coordinadora de Pilar Emprende.

Un ecosistema de plataformas integradas

El encuentro girará en torno al concepto de "Ecosistema Meta", es decir, la forma en que Facebook, Instagram y WhatsApp pueden articularse dentro de una misma estrategia de comunicación en lugar de usarse de manera aislada. Ipata explicó que "hoy no alcanza con estar en redes sociales" y que resulta clave "entender para qué utilizamos cada plataforma, cómo podemos integrarlas y qué acciones nos permiten acercarnos a nuestros objetivos comerciales".

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Los ejes de la capacitación

Durante la jornada se abordarán el uso de Instagram para emprendedores, Facebook para negocios y WhatsApp Business, además de estrategias integradas entre plataformas, planificación semanal de contenidos, métricas y análisis de resultados, herramientas de uso cotidiano y de inteligencia artificial, y un plan de acción para aplicar de inmediato. La propuesta incluye también un bonus track sobre cómo derivar clientes de las redes sociales al local físico, y del local al mundo digital.

De la publicación improvisada a la estrategia planificada

La actividad apunta especialmente a quienes gestionan sus propios emprendimientos y necesitan optimizar tiempo y recursos en la comunicación digital, con el objetivo de pasar de publicaciones sueltas a un esquema planificado que fortalezca el vínculo con los clientes y genere mayor visibilidad comercial.

Inscripción con cupo limitado

La charla es gratuita y abierta a la comunidad, aunque cuenta con vacantes limitadas, por lo que se solicita a los inscriptos el compromiso de asistir. La inscripción puede realizarse a través del formulario online, y las consultas pueden canalizarse por WhatsApp al +54 9 11 5312 6795.

Ficha del encuentro