Capacitación en Facebook, Instagram y WhatsApp para emprendedores
Se dictará en la SCIPA, de manera gratuita, el viernes 28 de agosto. Hay cupos limitados.
En la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) se dictará una charla gratuita el viernes 28 de agosto, a las 14, en su sede de Pedro Lagrave 563, Pilar, orientada a comerciantes, emprendedores y profesionales que buscan mejorar la comunicación digital de sus negocios.
La capacitación, titulada "EMPRENDER CON META: cómo potenciar tu emprendimiento con Facebook, Instagram y WhatsApp", estará a cargo de la Lic. María Fernanda Ipata, directora de Quásar Comunicación Digital y Prensa, y coordinadora de Pilar Emprende.
Un ecosistema de plataformas integradas
El encuentro girará en torno al concepto de "Ecosistema Meta", es decir, la forma en que Facebook, Instagram y WhatsApp pueden articularse dentro de una misma estrategia de comunicación en lugar de usarse de manera aislada. Ipata explicó que "hoy no alcanza con estar en redes sociales" y que resulta clave "entender para qué utilizamos cada plataforma, cómo podemos integrarlas y qué acciones nos permiten acercarnos a nuestros objetivos comerciales".
Los ejes de la capacitación
Durante la jornada se abordarán el uso de Instagram para emprendedores, Facebook para negocios y WhatsApp Business, además de estrategias integradas entre plataformas, planificación semanal de contenidos, métricas y análisis de resultados, herramientas de uso cotidiano y de inteligencia artificial, y un plan de acción para aplicar de inmediato. La propuesta incluye también un bonus track sobre cómo derivar clientes de las redes sociales al local físico, y del local al mundo digital.
De la publicación improvisada a la estrategia planificada
La actividad apunta especialmente a quienes gestionan sus propios emprendimientos y necesitan optimizar tiempo y recursos en la comunicación digital, con el objetivo de pasar de publicaciones sueltas a un esquema planificado que fortalezca el vínculo con los clientes y genere mayor visibilidad comercial.
Inscripción con cupo limitado
La charla es gratuita y abierta a la comunidad, aunque cuenta con vacantes limitadas, por lo que se solicita a los inscriptos el compromiso de asistir. La inscripción puede realizarse a través del formulario online, y las consultas pueden canalizarse por WhatsApp al +54 9 11 5312 6795.
Ficha del encuentro
- Actividad: "Emprender con Meta"
- Fecha: viernes 28 de agosto
- Horario: 14 horas
- Lugar: SCIPA, Pedro Lagrave 563, Pilar
- Modalidad: gratuita, con cupo limitado