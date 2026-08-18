Miles de estudiantes de todo el país ya pueden inscribirse en la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar, el programa impulsado por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que busca acompañar la continuidad de los estudios con una ayuda económica mensual.

Desde este 18 de agosto quedó habilitada la inscripción para las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería, mientras que las demás modalidades mantienen sus propios cronogramas. Los interesados deberán completar el trámite de manera online a través de la plataforma Mi Argentina.



El beneficio continúa con un monto de $35.000 mensuales y está dirigido a estudiantes que cursen carreras universitarias, terciarias o de enfermería en instituciones públicas y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

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Becas Progresar 2026: fechas de inscripción de cada línea



La segunda convocatoria del año contempla diferentes períodos de inscripción según la línea elegida.

Para Progresar Superior y Progresar Enfermería, el plazo permanecerá abierto desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.

En tanto, la línea Progresar Obligatorio, destinada a quienes buscan finalizar la educación secundaria, recibe solicitudes hasta el 4 de septiembre.

Por su parte, Progresar Formación Profesional mantiene abierta su convocatoria desde abril y continuará aceptando inscripciones hasta el 27 de noviembre.

Las solicitudes deben realizarse exclusivamente mediante la plataforma Mi Argentina, ingresando con usuario y contraseña para completar el formulario correspondiente.

Requisitos para acceder a Progresar Superior y Enfermería



Quienes quieran postularse a Progresar Superior o Progresar Enfermería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con cinco años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Tener entre 17 y 25 años al cierre de la convocatoria.

Los estudiantes avanzados pueden inscribirse hasta los 30 años.

Para Enfermería y los grupos prioritarios no existe límite de edad.

Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalente actualmente a $1.129.800.

No adeudar materias del nivel secundario.

Estudiar en una institución pública.



Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026



El monto vigente de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000 por mes, sin modificaciones respecto de las convocatorias anteriores.

Sin embargo, el pago no se acredita en su totalidad todos los meses. Los beneficiarios reciben el 80% del importe, es decir $28.000, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

Para percibir la beca es obligatorio contar con un CBU bancario o un CVU de una billetera virtual a nombre del beneficiario, ya que allí se depositarán los pagos mensuales.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno busca ampliar el acceso a la educación superior y favorecer la permanencia de miles de estudiantes en universidades, institutos terciarios y carreras de enfermería en todo el país.

Agencia NA