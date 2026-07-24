La Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral de Pilar abrió una convocatoria de tres becas del 30% para quienes egresaron del secundario en 2025 o 2026 y quieran iniciar la Licenciatura en Nutrición en 2027. Podrán postularse egresados de cualquier colegio, zona o país.

El requisito de ingreso es haber obtenido un promedio igual o mayor a 7 en el secundario. Después, las becas se otorgan a quienes logren la mejor nota en cada llamado del Curso de Ingreso, en competencia con el resto de los postulantes de esa convocatoria.

Cómo acceder a la beca

Para postularse hay que cumplir cuatro pasos: ser egresado secundario 2025 o 2026, tener promedio igual o mayor a 7, inscribirse al Curso de Ingreso a la Licenciatura en Nutrición y obtener la mejor nota en ese llamado. La convocatoria ya está abierta.

Una carrera con salida laboral concreta

La carrera forma profesionales para nutrición clínica, nutrición comunitaria, deporte, gestión de servicios de alimentación, comunicación e investigación. Durante la formación, los estudiantes se vinculan con empresas del sector alimentario y de suplementos como Cook's, Grupo L, ENA, Lasfor, La Serenísima, Molinos, Nestlé, Abbott, Nutricia y Fresenius Kabi.

En el último año se suman cuatro Prácticas Profesionales Supervisadas —en nutrición clínica, nutrición comunitaria, gestión de servicios de alimentación e investigación u optativa— en hospitales públicos y privados, centros de salud, organismos estatales, fundaciones, empresas y clubes deportivos de la región. Algunas instituciones contratan a los estudiantes al graduarse; otros acceden al Programa de Residencias para continuar su formación de posgrado de manera remunerada.

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Formación práctica desde el inicio

Los estudiantes trabajan desde el comienzo de la carrera en los laboratorios de la Facultad y en el Centro de Simulación Clínica. A lo largo de sus estudios cursan tres Prácticas Integradoras en la Posta Sanitaria Las Lilas, en el Hospital Universitario Austral y en la comunidad del Municipio de Pilar. Desde 2027, además, podrán elegir materias optativas de la Facultad de Comunicación, en las carreras de Comunicación, Marketing y Diseño.

Proyección internacional

El plan de estudios incluye contenidos de investigación y metodología científica, reforzados con Talleres de Metodología de la Investigación. Los estudiantes pueden completar su formación en universidades del exterior mediante convenios con instituciones de España, Chile, Costa Rica, Perú, Japón y Taiwán, entre ellas la Universidad de Navarra, la Universitat de Barcelona, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Quién dirige la carrera

La Dra. Marcela Stambullian, licenciada en Nutrición por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Salud Pública y doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, dirige la Licenciatura en Nutrición.

Es docente en la UBA y en la Universidad Austral, se desempeña en nutrición clínica del adulto y dirige la revista científica DIAETA, de la Asociación Argentina de Licenciados en Nutrición.

Vida en el campus

Quienes cursen la carrera pueden sumarse al Programa Vida Universitaria, con más de 100 actividades deportivas, artísticas y culturales abiertas a alumnos de todas las carreras del Campus Pilar.

Contacto para inscribirse

Quienes quieran postularse pueden escribir a [email protected] o consultar por WhatsApp al +54 9 11 3691-7920.