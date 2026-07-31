En los últimos días del receso de invierno, el Municipio continúa desplegando obras de puesta en valor en las escuelas públicas de Pilar.

Se trata de un paquete de tareas que apuntan a mantener, mejorar y generar nuevos espacios en los establecimientos educativos.

En ese contexto, el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, recorrieron la obra que se está realizando en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº2 de Presidente Derqui.

Puede interesarte

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó: “Estamos aprovechando estos días para hacer obras integrales de electricidad, de gas y de mantenimiento en general y mejoras de muchas de las escuelas de Pilar. Para nosotros es muy importante que cuando los alumnos vuelvan a clases, las escuelas los reciban en las mejores condiciones”.

Por su parte, Laurent agregó: “Mientras los chicos descansan y disfrutan del receso, desde el municipio estamos poniendo en valor las escuelas para recibirlos con los brazos abiertos”.

También estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.

Desde el Municipio detallaron que en la Técnica N° 1 de Pilar centro se realizan trabajos de mantenimiento integral en iluminación, calefacción y pintura. También, la refacción del Taller de Química.

En tanto en el Jardín 907 de Del Viso, las obras contemplan la realización de un nuevo espacio de conexión y acceso, pintura, calefacción e iluminación más diferentes tareas de mantenimiento integral.

Y en la Técnica 2 de Derqui los trabajos se focalizan en la construcción del nuevo piso del taller, la puesta en valor del SUM, el acondicionamiento de los baños, pintura, calefacción e iluminación, mantenimiento integral.