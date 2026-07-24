La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires ratificó el paro docente para el 3 y 4 de agosto y convocó a una Asamblea Extraordinaria Provincial para el 5 de agosto, donde se definirá la continuidad de las medidas de fuerza.

El gremio insistió en rechazar la propuesta salarial oficial de un 7% en dos cuotas.

Según el comunicado gremial, las medidas de fuerza del 14 y 15 de julio ya habían demostrado ese rechazo, dado que más de 400.000 docentes bonaerenses se adhirieron al paro provincial convocado por la Asociación de Maestrxs.

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Crisis de representación sindical

El texto sostiene que una de las preocupaciones centrales del gobierno provincial es la “crisis de representación sindical”, ya que pese a la firma del Frente Gremial al acuerdo salarial propuesto por el gobierno provincial, el paro se fortaleció y "cobra mayor fuerza" de cara a la primera semana de agosto.

Por qué crece el reclamo

El gremio detalló varios motivos para sostener las medidas de fuerza. En primer lugar, señaló que la recomposición salarial recién se cobrará el 7 de agosto, un mes después de haberse firmado.

Además, cuestionó que el "aumento" de agosto tome como referencia el salario de junio, y que en septiembre ocurra lo mismo, cuando —según el comunicado— debería calcularse sobre el último mes cobrado y en base a las necesidades de la docencia.

En términos concretos, el incremento será de $16.341 al salario básico, $6.630 al código 455 —que según el gremio se paga en gris, ya que tiene descuentos de ley pero no bonifica antigüedad al quedar fuera del básico— y $1.435 al denominado incentivo docente, que el comunicado describe como una suma fuera de las normas legales y laborales.

Para la Asociación de Maestrxs, esto confirma que el gobierno bonaerense "se toma muy en serio" la reforma laboral aprobada por el gobierno nacional de Javier Milei.

El reclamo del salario mínimo docente

A partir del análisis del superávit fiscal y la estructura tributaria provincial que conduce Pablo López desde el Ministerio de Economía, el gremio exigió al gobierno de Axel Kicillof un Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de $2.800.000, argumentando que es momento de que la docencia bonaerense “deje de vivir en la indigencia y la pobreza.”

La Asociación de Maestrxs planteó además que la paritaria docente provincial debe invertir su lógica de negociación: sostiene que debe llevarse adelante sobre la base de las necesidades reales de la docencia y no sobre porcentajes de inflación, porque negociar siempre sobre salarios de indigencia "nunca" permitirá salir de la pobreza salarial.

El gremio instó a la DGCyE, que conduce Flavia Terigi, al Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, y al Ministerio de Economía, que conduce Pablo López, a debatir y sincerar la problemática salarial docente, remarcando que en "la provincia más rica" del país no puede haber trabajadores de la educación en situación de indigencia, pobreza y endeudamiento producto de la política salarial vigente.

El Secretario General de la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, Claudio Vigne, sostuvo que "si no hay propuestas salariales que indiquen empatía con la situación salarial de la docencia el conflicto docente bonaerense irá en crecimiento."