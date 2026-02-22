A pocas semanas de iniciar el ciclo lectivo 2026, avanza a paso firme la construcción del edificio propio de la Universidad Nacional de Pilar, emplazado en el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

Este será el segundo año de vida de la casa de estudios que este año recibirá a casi 6 mil alumnos y alumnas que cursarán en las 12 carreras que ofrece la institución.

En ese marco, este sábado el Municipio dio a conocer cómo marcha la obra del edificio que contará con 8 aulas, un aula magna, biblioteca, anfiteatro, laboratorio entre otros espacios para uso de los estudiantes y docentes universitarios.

La obra, indicaron desde la Comuna, “cada vez está más cerca de ser una realidad para los estudiantes de todo el distrito”. Mientras que el intendente Federico Achával encabezó una nueva recorrida por los espacios que ya están a punto de ser terminados.

“La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que construimos en comunidad, por eso nos llena de alegría ver que esta obra cada vez está más cerca de transformarse en una realidad”, consideró el jefe comunal y agregó: “Cada nuevo paso que da esta obra nos llena de esperanza y nos demuestra que estamos construyendo mucho más que paredes: estamos construyendo un futuro con oportunidades y crecimiento”.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante, el intendente destacó que en el distrito se seguirá “trabajando para transformar la educación en todo el distrito, porque nos permite construir un mejor futuro”.

La Universidad

La Universidad Nacional de Pilar fue creada por ley nacional en el año 2023 y comenzó a dictar clases en 2025. En 2026 transita su segundo año lectivo, con carreras en funcionamiento y una matrícula en fuerte crecimiento.



Durante su primer año académico, la universidad registró alrededor de 3.000 estudiantes. En el inicio del segundo ciclo lectivo se sumaron 2.700 nuevos ingresantes, lo que eleva la matrícula total a cerca de 5.700 alumnos que cursan actualmente en sus distintas carreras.



La oferta académica está organizada en tres facultades: Ciencias de la Salud, Producción y Tecnología, y Desarrollo Humano, con un total de 12 carreras que incluyen propuestas vinculadas a la salud, la tecnología, la producción, la comunicación y el desarrollo social.

El edificio universitario contará con aulas, laboratorio, biblioteca, anfiteatro, espacios administrativos y un aula magna.