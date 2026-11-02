La inscripción a las carreras 2027 de la Universidad Nacional de Pilar (UNPilar) arranca este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de noviembre.

Alcanza a las 11 licenciaturas y a las tecnicaturas universitarias de las facultades de Desarrollo Humano, Ciencias de la Salud y Producción y Tecnología.

Según publica la UNPilar en su sitio oficial, el trámite tiene dos instancias: una preinscripción virtual y una validación presencial de la documentación original.

Licenciaturas y tecnicaturas de cada facultad

La Facultad de Producción y Tecnología ofrece las licenciaturas en Automatización y Robótica (T.U. en Automatización y Control), Biotecnología (T.U. en Biotecnología), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (T.U. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y Sistemas de Información Estratégicos (T.U. en Desarrollo de Software).

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Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene las licenciaturas en Enfermería y Psicología, además de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias de la Salud.

En tanto, la Facultad de Desarrollo Humano suma las licenciaturas en Diseño del Paisaje (T.U. en Diseño del Paisaje), Artes Audiovisuales (T.U. en Realización Audiovisual), Comunicación (T.U. en Comunicación Digital), Gestión Cultural (T.U. en Promoción Sociocultural) y Gestión Deportiva (T.U. en Gestión Deportiva).

Preinscripción en SIU Guaraní y validación presencial en Villa Rosa

Los aspirantes deben crear un usuario en el sistema SIU Guaraní, completar el formulario con sus datos personales y elegir un turno. En ese día y horario deberán presentarse en la sede de Villa Rosa con la documentación original. Quien no cumpla ese paso no queda inscripto a la carrera elegida.

Hay que presentar en original:

el DNI;

la certificación de estudios secundarios finalizados.

Quienes cursan el último año del secundario deben llevar un certificado de alumno regular. Quienes adeudan materias necesitan el certificado de materias adeudadas, que se solicita en la escuela. Los estudios hechos en el extranjero deben estar convalidados y apostillados.

Charlas informativas por carrera, libres y gratuitas

En paralelo, la universidad organiza encuentros por carrera para dar a conocer los planes de estudio, las posibilidades profesionales y la dinámica de cursada. Son de acceso libre y gratuito, sin inscripción previa, y se realizan de forma presencial en Villa Rosa y virtual.

El cronograma arranca este lunes con tres charlas: Emergencias de la Salud, a las 14, y Gestión Cultural, a las 19, ambas virtuales, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, a las 18, de manera presencial en el SUM.

Durante la semana seguirán Biotecnología (martes 3, a las 10, Aula 8), Comunicación (martes 3, a las 20, SUM), Sistemas de Información Estratégicos (miércoles 4, a las 10, Aula 6), Enfermería (miércoles 4, a las 16, SUM), Artes Audiovisuales (miércoles 4, a las 18, SUM) y Automatización y Robótica (jueves 5, a las 19, SUM). Diseño del Paisaje será el sábado 7, a las 9, en el Aula 201. Las demás charlas, presenciales y virtuales, se extienden hasta el sábado 14 de noviembre. El cronograma completo está en unpilar.edu.ar.

Curso de bienvenida del 10 de febrero al 23 de marzo

Todos los ingresantes deberán hacer el Curso Preuniversitario de Bienvenida, que se dictará del 10 de febrero al 23 de marzo de 2027, combinando la modalidad presencial y la virtual a través del campus de la universidad. No es eliminatorio ni selectivo. Enfermería, Emergencias de la Salud y las carreras de la Facultad de Producción y Tecnología suman un taller de matemática.

Por su parte, la inscripción a materias del primer cuatrimestre para ingresantes será del 27 de febrero al 2 de marzo, y el cuatrimestre se desarrollará del 29 de marzo al 17 de julio. Del 16 al 21 de noviembre se podrá solicitar el cambio o la simultaneidad de carrera.

Dos sedes, en Villa Rosa y en el Parque Industrial de Fátima

La UNPilar funciona en el Instituto Carlos Pellegrini, en la avenida Honorio Pueyrredón (ex Ruta 25) 1837, en Villa Rosa, y en la Sede Parque Industrial, en Arturo Frondizi 2303, en Fátima.

Para llegar a esta última hay colectivos con cartel “Sede Parque Industrial”: la línea 510, desde Del Viso, Manuel Alberti y Villa Rosa, y la 520, desde Presidente Derqui. También hay servicios especiales desde la Terminal de Pilar y desde la estación San Martín.

Más información en unpilar.edu.ar