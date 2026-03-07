El Municipio de Pilar avanzará en este año en una serie de obras en jardines de infantes con el objetivo de poder sumar allí la jornada completa.

Se trata de labores de ampliaciones de varios establecimientos del nivel inicial, que podrán sumar más horas en la que los niños están en las aulas.

Actualmente, el 66% de los jardines ofrece jornada completa, pero se apunta a ampliar esa cobertura.

El anuncio lo hizo el intendente Federico Achával en la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde además repasó varios hitos en educación concretados a lo largo de su gestión.

“En este año vamos a ampliar el jardín 902 de Fátima; el 907 de William Morris; el 921 de Villa Del Carmen; el 926 de Astolfi; el 929 de Pilarica; el 930 de Manzone; el 941 de Villa Lujan. Todos además van a tener la posibilidad de tener jornada completa”, expuso el jefe comunal.

“Más educación para los chicos, más edificios con jornada completa y mejor organización para nuestras familias”, completó.

Más obras en educación en Pilar

“No les pido que crean, les pido que vean. Hemos ampliado el jardín 941; el CFI de Pilar centro, la Secundaria 10, la 18, la Primaria 37 y la 504. También construimos seis nuevos edificios: La Técnica 4 en Villa Rosa, la Secundaria 14 en Monterrey; la Secundaria 28; la 36 en Del Viso y la Secundaria 37, la Secundaria 41 y Primaria 50. Son hechos y no palabras”, enumeró el jefe comunal.

En ese plano anunció que en los próximos días se terminará el edificio de la Escuela Secundaria 25 en el barrio Pinazo que será inaugurada en los próximos días, y también se ampliará la Secundaria 10 y la 27, esta última en Manzone.

“Antes el 70% de las escuelas secundarias compartían edificio con las primarias y logramos invertir la proporción. Hoy comparten edificio solo el 20%”, resaltó.

El intendente, también repasó que hoy más de 1.400 personas terminaron la escuela en el Plan Fines y Fines Migrantes; más de 932 chicos fueron revinculados con las escuelas a través de los Centros Socioeducativos y se está trabajando en unos 1.713 chicos que abandonaron la escuela y buscan la forma para que vuelvan.