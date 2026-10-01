En el partido de Pilar se registró un alto nivel de acatamiento al paro docente convocado para visibilizar y pedir medidas para frenar los hechos de violencia en el ámbito escolar.

La huelga fue activada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense que integran los gremios de SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET tras varios episodios que se detectaron en establecimientos de Tigre, Escobar, Trenque Lauquen, Hurlingham.

En diálogo con el programa radial Agenda Propia, de FM Estudio 2 (105.9), la Secretaria General de SUTEBA Pilar, Carolina Ejgiel, precisó que el acatamiento en el distrito fue del orden del 95%.

“Sabemos que la escuela no está separa de lo que pasa hoy en la sociedad: la violencia económica, a nivel nacional, y en la escuela confluye todo y todo pasa en nuestras aulas”, expresó la dirigente gremial.

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“Tenemos en nuestras aulas 20 o 25 alumnos que a su vez tienen 20 o 25 familias que hoy no están pasando una buena situación económica y social y eso llega a la escuela en forma de violencia. Nosotros queremos a las escuelas como territorios de paz”; consideró.

En ese marco reclamó que se profundicen los planes que se han firmado en reuniones paritarias que contemplan programas para “cuidar a quienes nos enseñan”.

En el marco de la jornada de protesta, desde SUTEBA Pilar también acercaron la problemática por medio de la presentación de un petitorio ante la Jefatura Distrital donde fueron recibidos por su titular Mirta Galván.