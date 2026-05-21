El intendente Federico Achával recorrió la Escuela Secundaria Técnica N° 4 "Dr. Celso Charuri" ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Lo hizo junto a la secretaria general Soledad Peralta, el titular de Gobierno, Santiago Laurent y el secretario de Educación, Damián Espíndola.

En este espacio educativo, que fue inaugurado en marzo del año pasado, “muchos jóvenes de la localidad se forman y desarrollan conocimientos y herramientas para su futuro”, destacaron desde el Municipio.

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Durante la actividad, el jefe comunal señaló: “Creemos que vincular la educación con el mundo del trabajo es fundamental para que cada joven tenga más oportunidades y pueda construir un futuro mejor. La Escuela Técnica de Villa Rosa es parte de esa mirada".

"En este espacio los estudiantes pueden aprender, capacitarse y desarrollar proyectos que les permitan sumar herramientas para salir adelante y hacer realidad sus sueños. Seguimos acompañando la formación y el futuro de nuestros jóvenes", remarcó.

Por su parte, Peralta afirmó que “la educación es la política pública más importante” y agregó: “Sabemos el valor que tienen las escuelas técnicas. Por eso, vamos a seguir apoyando la educación técnica en Pilar”.

En tanto, Laurent manifestó: "En esta escuela muchos jóvenes se forman y obtienen herramientas que los conectan con el mundo del trabajo. Vamos a seguir acompañando estos espacios que generan oportunidades para construir un futuro mejor".