El intendente Federico Achával destacó los avances en la construcción del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar y adelantó que se espera que pueda estar concluido en consonancia con el inicio del ciclo lectivo universitario 2026.

Así lo consignó en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia, de FM Estudio 2, donde expresó: “Tenemos la idea y la expectativa de terminarlo para el inicio del ciclo universitario”.

Puede interesarte

Este año, la flamante casa de estudios recibirá a unos 6 mil estudiantes. De ellos, unos 2700 empezarán el primer año de las 12 carreras que ofrece la Universidad.

De hecho, durante estas semanas de febrero los nuevos estudiantes se preparan para cursar el Curso Preuniversitario de Bienvenida.

En cuanto al nuevo edificio, que contará con modernas aulas, auditorio, anfiteatro, biblioteca y laboratorio, el jefe comunal expresó que “este edificio va a ser parte de la construcción de la historia a futuro de Pilar y tenemos muchísima expectativa de haberlo concluido”.

Asimismo valoró la intención de “empezar y terminar las obras para que queden para el pueblo de Pilar”.

“Parte de lo que tiene que mostrar la política es la capacidad de empezar y terminar los proyectos que busca realizar y en ese sentido empezar y terminar obras es muy importante para nosotros”, concluyó el mandatario local.

El edificio de la Universidad Nacional de Pilar está emplazado en el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

Este 2026 será el segundo año de vida de la casa de estudios.

En sus aulas, se pueden estudiar 12 carreras distribuidas en tres facultades: Producción y Tecnología; Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano.

Para más info se puede consultar www.unpilar.edu.ar