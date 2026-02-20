El Municipio de Pilar avanza con el plan de obras de refacción y mantenimiento de los establecimientos educativos de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

Se trata de un plan que abarca las escuelas de todas las localidades en las que se realizan tareas de mantenimiento de techos, pintura y la colocación de nuevo mobiliario, luces, y proyectores; entre otras reformas que permiten mejorar las aulas y recibir a los estudiantes en condiciones óptimas para empezar las clases.

Puede interesarte

En ese marco, el intendente Federico Achával recorrió las obras integrales de mantenimiento y mejora que se están realizando en la Escuela Primaria N°32 y Escuela Secundaria N°2 de Presidente Derqui.

Durante la recorrida, Achával expresó: “Falta poco para la vuelta a clases, y en Pilar seguimos realizando obras para poner en valor las escuelas de todas las localidades". "Estuvimos en Derqui recorriendo los distintos edificios educativos que estamos poniendo a punto para recibir con los brazos abiertos a los chicos y a toda la comunidad educativa", destacó.

Entre otros establecimientos, esta semana también se llevaron a cabo obras en las escuelas públicas de las localidades de La Lonja y Villa Rosa.

“Vamos a seguir mejorando las escuelas del distrito, porque queremos que todos tengan un espacio donde puedan formarse y pensar en un mejor futuro”, cerró el jefe comunal que estuvo acompañado por el secretario de Educación, Damián Espíndola.