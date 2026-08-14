El intendente Federico Achával recorrió las obras de infraestructura que permitieron aportar mejoras a dos escuelas de Pilar.

Se trata de tareas que se llevaron a cabo en la Primaria N°16 y la Secundaria N°21 de La Lonja, donde se logró mejorar y reorganizar los espacios de ambas instituciones.

A partir de los trabajos, ahora cada escuela cuenta con su propio acceso y baños, además de nuevos espacios para que estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones, especificaron desde la Comuna.

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El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la recorrida, Achával señaló: “Es una gran alegría venir a esta escuela y ver cómo, a partir de estas obras, los estudiantes cuentan con mejores condiciones para transitar su trayectoria educativa. Para nosotros es muy importante que puedan sentir pertenencia con su escuela, porque estamos convencidos de que es con más educación que vamos a construir la Argentina, la provincia de Buenos Aires y el Pilar que queremos”.

Asimismo, Laurent expresó: “Esta obra es muy importante porque permite que la primaria y la secundaria cuenten con sus propios espacios, con accesos y baños para cada nivel. De esta manera, los chicos pueden estudiar en mejores condiciones y los docentes también pueden desarrollar su tarea de la mejor manera”.

Por su parte, Peralta destacó: “Esta es una escuela muy emblemática para la localidad, por eso realizamos distintas obras para mejorarla, ponerla en valor y hacerla más cómoda para los chicos y chicas que vienen a estudiar acá”.

A partir de los trabajos realizados, la Escuela Secundaria N°21 cuenta con nuevos espacios, nuevos baños y un nuevo acceso. En tanto, la Escuela Primaria N°16 también cuenta ahora con un acceso propio y baños exclusivos. Además, se realizaron obras de veredas y entubado para mejorar los ingresos y las condiciones generales de ambos establecimientos.

“Creemos que mejorar las condiciones de nuestras escuelas contribuye al proceso educativo de los chicos y fortalece la identidad de cada comunidad. Por eso vamos a seguir transformando la educación en todo el distrito”, cerró el intendente.