El intendente Federico Achával continúa encabezando una serie de recorridas para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026.

Y en esta oportunidad, lo hizo visitando las obras de remodelación que el Municipio realizó en el Jardín de Infantes Nº 901 “Alfonsina Storni”, ubicado en el centro de Pilar.

Los trabajos forman parte del plan de puesta en valor que se puso en marcha durante el receso escolar en los establecimientos educativos del distrito y que tuvo como objetivo llevar adelante obras de refacción y remodelación en los espacios para recibir a los chicos y chicas de la mejor manera en el nuevo inicio de clases.

Durante la recorrida junto a niños, familias y docentes, el jefe comunal expresó: “Estamos muy contentos de ver cómo los chicos ya están disfrutando en este jardín con espacios transformados y renovados para que puedan aprender y compartir esta etapa tan importante".

En este establecimiento educativo, al igual que en otros en las diferentes localidades del distrito, se realizaron trabajos de pintura, mantenimiento general y se colocaron nuevos juegos y mobiliario.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Educación, Damián Espíndola.

"Es una alegría vivir este inicio del ciclo lectivo recorriendo escuelas y jardines donde realizamos obras de mejoramiento y puesta en valor", cerró Achával.

Esta semana, el intendente también compartió el inicio del ciclo lectivo con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°38 de Del Viso y de la Primaria 32 de Presidente Derqui.