Como parte del plan de puesta en valor de todos los edificios educativos de Pilar antes del comienzo de clases, el intendente Federico Achával recorrió las obras integrales que avanzan en la Escuela Primaria Nº 38 de Del Viso y el Jardín de Infantes N° 943 de Lagomarsino.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó: “Falta poco para la vuelta a clases y seguimos trabajando para poner en valor y mejorar los edificios educativos de todo Pilar. Queremos que cuando los estudiantes vuelvan, se encuentren con espacios que los reciban con los brazos abiertos para acompañarlos en su trayecto educativo”, remarcó.

Puede interesarte

Las obras de mantenimiento incluyen pintura, arreglo de techos, iluminación, construcción de nuevos baños y cocinas, refacción de aberturas y entrega de nuevo mobiliario, entre otros trabajos.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.