El intendente Federico Achával visitó el Centro Municipal de Formación Profesional Fortabat, un espacio donde pilarenses de todas las edades reciben distintas herramientas que les permiten formarse y capacitarse.

La propuesta de capacitación comunal cuenta con un total de 8 sedes distribuidas en las localidades del distrito.

Puede interesarte

Durante la recorrida por la sede Fortabat, el intendente destacó: “Queremos un Pilar con educación, trabajo y oportunidades para todos" y agregó que los Centros Municipales de Formación Profesional “son espacios con carreras y títulos profesionales en donde miles de vecinos se forman, se capacitan y suman herramientas para el mundo laboral o para desarrollar sus emprendimientos y proyectos".

Acompañaron al jefe comunal el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

“Continuamos acompañando y fortaleciendo nuestros centros municipales de formación profesional que cada año reciben a 8 mil pilarenses”, destacó Laurent.

Por su parte, Peralta expresó: “En Pilar contamos con 8 centros de formación donde los vecinos y vecinas pueden capacitarse en oficios y aprender nuevas tecnologías para insertarse en el mundo del trabajo o llevar adelante sus propios emprendimientos”.

Las Sedes

En total son ocho las sedes del CMFP:

En Del Viso está ubicada en Portinari 1591, allí también funciona EDI Del Viso.

La sede Manuel Alberti está ubicada en Santa Ana 1998, esquina Hipólito Yrigoyen

La sede de Pilar centro está en San Martín 873

La sede Pilarica se ubica en Posadas 1700

La sede Derqui funciona en San Martín 343 y la de Villa Rosa en Alvear, esquina Hipólito Yrigoyen.

La sede Fortabat funciona en Av. Dardo Rocha 2171.