El intendente Federico Achával recorrió la obra del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar, trabajos que avanzan en el predio del Instituto Pellegrini.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó que el hecho de que Pilar tenga una Universidad Nacional “nos permite proyectar y pensar un mejor futuro para las próximas generaciones” y resaltó que en este 2026 serán más de 6 mil alumnos los que estarán cursando las diferentes carreras que ofrece la casa de estudios.

“La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que construimos entre todos como comunidad. En este nuevo ciclo, más de seis mil alumnos van a estar cursando sus materias, por eso es tan importante seguir avanzando en la construcción de este nuevo edificio para recibirlos”, completó el intendente.

En la visita a la institución Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

El edificio se está erigiendo en el predio del Instituto Carlos Pellegrini y contará con modernas aulas, biblioteca, un anfiteatro, laboratorio, aula magna entre otros espacios para las y los estudiantes y personal docente.

Durante el 2025 la Universidad Nacional de Pilar recibió a más de 3000 alumnos y en este segundo año ya se inscribieron más de 2700 nuevos estudiantes que tendrán la posibilidad de cursar en el nuevo edificio, destacaron desde la Comuna.