El intendente Federico Achával participó del acto de inicio del nuevo ciclo lectivo en la Escuela Primaria Nº38 "Bartolomé Mitre", de Del Viso. Se trata de una serie de recorridas que el jefe comunal encara en el marco del regreso a las aulas con edificios que fueron renovados y reacondicionados para recibir a los estudiantes.

Durante el encuentro con los chicos y docentes, el jefe comunal destacó: “Vinimos a acompañar el comienzo del ciclo lectivo en la Primaria Nº 38 de Del Viso, una escuela llena de identidad y de historia donde realizamos trabajos de remodelación y puesta en valor, al igual que en tantos otros establecimientos educativos de Pilar, para recibir a los chicos y chicas en las mejores condiciones y acompañar su aprendizaje".

Estudiantes y docentes comenzaron este nuevo ciclo lectivo con las aulas pintadas, nuevo mobiliario escolar y nuevos espacios para compartir y aprender.

“De esta manera, la comunidad educativa ya disfruta las instalaciones renovadas”, destacaron desde el Municipio.

Acompañaron al intendente la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; el titular de Educación, Damián Espíndola; la jefa distrital Mirta Galván; y otras autoridades educativas.

“Seguimos trabajando por un Pilar con más educación y oportunidades para todos”, cerró Achával.