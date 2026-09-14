El intendente Federico Achával acompañó el despliegue de un nuevo operativo del programa “Ver bien, aprender mejor”, una iniciativa que apunta a que las y los chicos en edad escolar puedan acceder a controles oftalmológicos y, en caso de que los necesiten, gestionar la entrega de lentes de manera gratuita.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que “la educación es una prioridad” y con este programa proponen “acompañarla con políticas concretas”.

El operativo se desarrolló en la localidad de Villa Rosa y contó además con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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“Sabemos que muchas veces un problema de visión puede convertirse en una dificultad para aprender. Por eso impulsamos este programa, para que ningún chico tenga que dejar de ver bien, aprender o disfrutar de la escuela por no tener acceso a un anteojo”, señaló Achával.

“Para nosotros la educación es una prioridad y la acompañamos con políticas concretas. Hoy seguimos acercando herramientas a nuestras familias para que nuestros chicos y chicas tengan más oportunidades y puedan construir el futuro que merecen”, completó.

Por su parte, Laurent destacó la llegada del programa “a cada barrio de Pilar” y agregó que “cuidar la salud de nuestros chicos también es acompañar su educación y estar cerca de las familias que más lo necesitan”.

En la misma línea, Peralta señaló: “Creemos que es fundamental seguir acercando a nuestras localidades estas iniciativas que nos permiten brindarles las herramientas que necesitan para crecer, aprender, disfrutar de la escuela y construir un futuro mejor”.