El intendente Federico Achával recorrió el Centro Municipal de Formación Profesional de Pilar Centro y enfatizó que “la educación es la herramienta fundamental para salir adelante”.

Durante la visita al espacio de formación, el jefe comunal conversó con estudiantes y docentes sobre la importancia del acceso al derecho de la educación como medio para el desarrollo de todos los vecinos y vecinas.

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También participaron la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y el secretario de Educación, Damián Espíndola.

“Creemos que la educación es la herramienta fundamental para que cada familia pueda desarrollarse, crecer y salir adelante. Por eso, en Pilar tenemos el compromiso de seguir acompañando a nuestros vecinos, fomentando iniciativas que les permitan formarse, capacitarse y construir un futuro con más oportunidades", destacó el intendente.

El CMFP que funciona en el centro de Pilar es uno de los 8 espacios municipales de este tipo, donde más de 8 mil vecinos y vecinas por año acceden a múltiples carreras y cursos gratuitos en oficios, herramientas digitales, diseño, salud, construcción, entre otras áreas.

“Esta propuesta genera un puente entre el mundo de la formación y el empleo”, destacaron desde el Municipio.