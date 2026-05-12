Achával: “La educación es la herramienta fundamental para salir adelante”
El intendente visitó el Centro Municipal de Formación Profesional de Pilar Centro.
El intendente Federico Achával recorrió el Centro Municipal de Formación Profesional de Pilar Centro y enfatizó que “la educación es la herramienta fundamental para salir adelante”.
Durante la visita al espacio de formación, el jefe comunal conversó con estudiantes y docentes sobre la importancia del acceso al derecho de la educación como medio para el desarrollo de todos los vecinos y vecinas.
También participaron la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y el secretario de Educación, Damián Espíndola.
“Creemos que la educación es la herramienta fundamental para que cada familia pueda desarrollarse, crecer y salir adelante. Por eso, en Pilar tenemos el compromiso de seguir acompañando a nuestros vecinos, fomentando iniciativas que les permitan formarse, capacitarse y construir un futuro con más oportunidades", destacó el intendente.
El CMFP que funciona en el centro de Pilar es uno de los 8 espacios municipales de este tipo, donde más de 8 mil vecinos y vecinas por año acceden a múltiples carreras y cursos gratuitos en oficios, herramientas digitales, diseño, salud, construcción, entre otras áreas.
“Esta propuesta genera un puente entre el mundo de la formación y el empleo”, destacaron desde el Municipio.