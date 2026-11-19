El intendente Federico Achával y la secretaria General, Soledad Peralta, acompañaron a la comunidad educativa en un nuevo encuentro entre los Centros de Estudiantes de Pilar.

Allí, una gran cantidad de estudiantes y docentes de todo el distrito compartieron sus propuestas y proyectos para mejorar y fortalecer el sistema educativo.

Desde el Municipio destacaron que, de la jornada que tuvo lugar en el Club Municipal “Lionel Messi” de Presidente Derqui, participaron más de 300 referentes de más de 40 establecimientos educativos de todo Pilar.

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“Es una gran alegría poder compartir este encuentro, en el cual podemos soñar con un mejor futuro a partir de la educación. Vamos a seguir trabajando para que las escuelas formen a los jóvenes de cara a su futuro, que sean puentes con el mundo del trabajo, que brinden herramientas para el desarrollo de cada persona y para construir una sociedad más justa”, resaltó el jefe comunal.

Asimismo, Peralta señaló: “Para nosotros es muy importante poder encontrarnos para conocer sus propuestas y proyectos, porque son fundamentales para seguir construyendo un Pilar con más crecimiento y oportunidades”.

También estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.

“Creemos que estos encuentros nos marcan el camino para fortalecer nuestro sistema educativo. Vamos a seguir transformando la educación en todo el distrito”, cerró el intendente.