El intendente Federico Achával encabezó la inauguración del edificio propio de la Universidad Nacional de Pilar que está emplazado en el emblemático predio del Instituto Carlos Pellegrini.

El nuevo espacio cuenta con una superficie cubierta de 4.300 metros cuadrados y forma parte de la infraestructura destinada al funcionamiento académico de la casa de estudios.

La universidad atraviesa su segundo año de funcionamiento y este ciclo lectivo prevé recibir a unos 6 mil estudiantes.

Frente a los invitados especiales que acudieron a la inauguración del edificio el intendente destacó la fuerza del pueblo de Pilar, clave para la concreción de la flamante institución.

“Este pueblo hizo historia y transformó en realidad el sueño de la Universidad”, exclamó junto a las autoridades académicas.

Asimismo, repasó el camino recorrido hacia la concreción de la Universidad al que posteriormente se le sumó el inicio de la construcción del edificio que hoy abrió sus puertas.

“Los sueños, cuando nacen del corazón tienen una fuerza imparable y este sueño es parte del sentir y del corazón del pueblo de Pilar”, resaltó el jefe comunal y agregó que Pilar “es un pueblo que siente a la educación como una bandera fundamental y estructural para pensar el presente y el futuro”.

En su discurso, marcó un hilo conductor entre quienes pasaron por las aulas del emblemático Pellegrini; y los nuevos estudiantes que se suman a la vida universitaria.

“Este predio esta en el corazón del pueblo por su historia y también por su lucha. Un predio que tiene 100 años de historia educativa, buenos momentos y también malos como cuando se incendió su edificio principal y peor aun cuando lo quisieron vender, enajenar y sacárselo al pueblo de Pilar. Pero con un pueblo que demostró su corazón y se organizó para defenderlo. Y ahí estuvimos todos para que este predio quede en el patrimonio público para la educación del distrito, la provincia y la Argentina”, recordó Achával.

“Nosotros en Pilar planteamos la idea central que la educación en la política pública más transformadora que podemos llevar adelante y que es la que genera igualdad” expresó el intendente y destacó la importancia de garantizar en el distrito la trayectoria educativa completa. “Que tengan a los tres años la posibilidad de entrar a un jardín;que vaya a la primaria, luego a la secundaria y aquel que lo sueñe, lo desee y que tenga una vocación también tenga la posibilidad de ir a una Universidad Nacional”.

Achával también recordó que el camino para la creación de la Universidad “no fue fácil".

“Fuimos una vez al Congreso y se cayó la sesión. Fuimos de vuelta y llevamos más de 90.000 firmas de vecinos y vecinas para transmitirle a los diputados nacionales que este sueño es de toda una comunidad y que no iba a descansar hasta que sea realidad. Finalmente logramos la Ley. Sabíamos que ese era simplemente el primer paso porque los proyectos y los sueños en definitiva tienen sentido cuando tenemos a los alumnos en las aulas y a los docentes dando clases. Pero, acá en Pilar este pueblo hizo historia y transformó este sueño en realidad”.

En cuanto al avance de la construcción del edificio propio, Achával resaltó que junto a las autoridades de la Universidad sabían que “para la construcción de la identidad de esta Universidad, era fundamental que este predio del Pellegrini sea el que reciba y abrace a los alumnos”.

Y agregó que la de Pilar “no es una Universidad que se planteó caprichosamente”. “La pensamos con el objetivo claro de fortalecer el sistema educativo del distrito, aportar al sistema educativo regional y provincial y, por supuesto, contribuir al crecimiento de nuestro país”.

Finalmente, Achával expresó que esta Universidad forma parte de “esas políticas públicas que quedan en la historia y conforman un legado”.

“La inauguración de este edificio, esta nueva casa de la Universidad Nacional de Pilar nos permite decirle a las generaciones de hoy que ésta es una política pública que vino para quedarse y que empieza a tener raíces profundas y sólidas”, cerró.