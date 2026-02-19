El intendente Federico Achával destacó la labor que en términos educativos está realizando el Municipio, en el marco de una serie de obras de infraestructura escolar que está llevando a cabo la gestión.

En ese contexto, Achával recorrió las obras integrales que se están realizando en la Escuela Primaria N°16 y la Escuela Secundaria N°21 de La Lonja, y en el Jardín N°913 de Villa Rosa, algunos de los edificios que están recibiendo mejoras en este verano.

El objetivo es “poner en valor los establecimientos educativos del distrito, para optimizar las aulas de cara a la vuelta a clases y recibir a los estudiantes de la mejor manera para iniciar un nuevo ciclo lectivo”, señalaron desde el gobierno local.

“En Pilar trabajamos para fortalecer y cuidar la educación. Mientras los chicos descansan en sus vacaciones, estamos haciendo obras integrales para que cuando vuelvan las escuelas estén renovadas y puedan estudiar en las mejores condiciones”, destacó el mandatario.

Desde el inicio de la actual gestión, en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, se construyeron en el distrito 31 nuevas escuelas y se ampliará una secundaria, la 40 de Manuel Alberti, con una inversión de poco más de 700 millones de pesos.

El plan, que además se tradujo en otras ampliaciones de edificios ya existentes, significó la creación de 100 aulas, por ende espacio para 6.000 alumnos.

“Seguimos trabajando para transformar la educación en cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente, quien estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Educación, Damián Espíndola.