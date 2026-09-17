El intendente Federico Achával participó de la apertura de una nueva edición de la Expo Educativa Pilar 2026, una propuesta que como todos los años, despliega toda la oferta académica del distrito y la región.

La jornada se lleva adelante en el Microestadio Municipal y participan más de 40 instituciones educativas, entre universidades, institutos terciarios y de formación profesional.

En ese marco, frente al auditorio, el jefe comunal consideró que “con más educación vamos a construir un mejor futuro” y resaltó la importancia de “educar para el trabajo; para la vida y para la defensa de la identidad nacional”.

“Hace un tiempo, regía, por lo menos en la Argentina, esta idea casi uniforme de educar para el trabajo, hacer que nuestros jóvenes terminen la vida educativa y empiecen a proyectarse a partir del otro ordenador social que tiene nuestra comunidad, que es la vida en el contexto del trabajo. Creo que esa definición nos permitió avanzar en un montón de cosas pero fundamentalmente, también hay que educar para la vida”, expresó Achával.

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En ese contexto, resaltó la importancia de pensar en “resolver parte de las muchas incertidumbres y angustias que tienen muchos jóvenes y darles más herramientas de pensamiento y más herramientas para superar la frustración”.

“Educar para la vida construye una persona totalmente distinta, que la prepara para el trabajo, pero también la prepara para un mundo cambiante”, reflexionó.

En tanto, también destacó la necesidad de “educar para la construcción de un país y para la identidad nacional”.

“También se educa para que nuestros jóvenes cuiden nuestro medio ambiente, cuiden nuestro trabajo, defiendan que las Malvinas fueron, son y serán argentinas: Eso también es parte de la construcción de nuestra comunidad educativa”, completó en su discurso.

Y finalmente bregó por “sembrar una semilla en el corazón de algún joven que ojalá entienda que aprender es el mayor acto de rebeldía que puede tener para transformar su vida, la de su comunidad, y la de toda la Argentina”.



La Expo contó además con el acompañamiento del Secretario de Educación local, Damián Espíndola; la Secretaria General Soledad Peralta; el Secretario de Gobierno Santiago Laurent y autoridades de la Jefatura Distrital de Educación.