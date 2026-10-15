El intendente Federico Achával acompañó este jueves la 5ta Marcha Federal Universitaria en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para las casas de estudio.

La jornada se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires donde el jefe comunal participó junto a integrantes de la Liga de Intendentes.

Allí, Achával expresó que “defender la universidad pública es defender el derecho a estudiar, crecer y construir un futuro mejor”.

Junto a Mariel Fernández, Nicolás Mantegazza y Gastón Granados, plantearon la necesidad de que la Ley se cumpla.

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“Estamos convencidos de que la educación es fundamental para construir una Argentina con más oportunidades”, consignaron.

La marcha contó con la convocatoria y participación de diferentes organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales que se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento para las casas de altos estudios de todo el país.

La norma fue sancionada por el Congreso en 2025 luego de que el Senado insistiera con el proyecto pese al veto presidencial, en el marco de un conflicto que comenzó durante 2024.



También se exigen mejoras salariales para docentes y nodocentes, y la defensa del presupuesto para el sistema científico y universitario nacional.