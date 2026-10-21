El intendente de Pilar, Federico Achával acompañó la realización de una nueva edición del Parlamento Juvenil bonaerense, un espacio donde las y los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias públicas y privadas debaten temas de interés educativo y comunitario.

Fue en las instalaciones del Club Municipal Luchetti, en la localidad de Villa Rosa. Allí, Achával expresó: “Con la fuerza de la juventud, vamos a seguir transformando Pilar”.

Durante la jornada, los participantes compartieron experiencias, miradas y debates sobre temas relacionados con la escuela y la comunidad.

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“Es una alegría compartir nuevamente este espacio donde los jóvenes estudiantes del distrito se expresan con entusiasmo, plantean sus preocupaciones y propuestas, porque eso es fundamental para seguir construyendo entre todos el Pilar con el que soñamos", agregó el intendente que estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Santiago Laurent, el secretario de Educación, Damián Espíndola y autoridades educativas locales y provinciales.

Por su parte, Laurent agregó: “Para nosotros este programa es muy importante porque los jóvenes de Pilar que cursan el último año de secundaria participan y se involucran en los temas de la realidad del distrito y hacen propuestas”.

Durante el desarrollo del programa, los estudiantes debaten sobre ejes temáticos, que fueron trabajados durante el año. Previamente, se realizaron jornadas en todas las localidades y luego de esta jornada distrital, tendrá lugar la instancia provincial.