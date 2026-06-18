El intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, acompañaron la entrega de certificados a los nuevos egresados de los Centros Municipales de Formación Profesional.

Al respecto, el jefe comunal señaló: "Con mucha alegría acompañamos a los pilarenses que recibieron sus diplomas del Centro de Formación Profesional, espacios que brindan herramientas para que puedan desarrollarse, crecer y construir una comunidad con más oportunidades".

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"Creemos que la educación es la política pública más transformadora, porque genera igualdad de oportunidades y permite que cada familia pueda soñar con un futuro mejor", remarcó.

Por su parte, Laurent expresó: "Creemos que es muy importante sostener estos espacios que unen a la educación y al empleo, porque son las herramientas fundamentales para construir un Pilar con más oportunidades". Asimismo, Peralta destacó: "La educación abre puertas, genera oportunidades y ayuda a que cada vecino pueda construir un futuro mejor".

En los Centros de Formación Profesional vecinos y vecinas de diferentes edades y localidades del distrito se capacitan con cursos y carreras que les permiten desarrollarse laboralmente.

