El intendente Federico Achával acompañó el inicio del nuevo ciclo lectivo en la Escuela Primaria Nº32 "Pablo Pizzurno" de la localidad de Presidente Derqui.

El jefe comunal presenció el acto formal junto a la comunidad educativa. Además repasó las obras de puesta en valor que se llevaron a cabo durante el receso.

"Cada inicio de clases es una oportunidad para pensar en un futuro mejor para todos. Durante todo el verano realizamos obras para mejorar y poner en valor las escuelas de todo Pilar, y con mucha alegría vemos que los estudiantes ya abrazan estos espacios renovados y transformados para vivir un año lleno de aprendizaje”, remarcó el intendente.

“Estamos convencidos de que la educación pública, gratuita y de calidad es el camino para generar igualdad de oportunidades para toda nuestra comunidad”, agregó Achával.

Tras el acto protocolar de bienvenida, el intendente, junto a estudiantes y docentes, recorrió la escuela donde se renovaron las aulas y se construyeron nuevos espacios.

Acompañaron al intendente el secretario de Educación, Damián Espíndola; la jefa distrital Mirta Galván; y demás autoridades educativas.

“Seguimos trabajando para construir un Pilar con más educación para todos y todas, con escuelas que acompañen a los chicos durante todo el trayecto educativo. Les deseo un año lleno de aprendizaje y momentos únicos”, cerró Achával.