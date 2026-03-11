El Municipio de Pilar ya abrió las inscripciones para el ciclo 2026 del Centro de Formación Profesional.

Este año, las y los vecinos que deseen capacitarse en un oficio lo podrán hacer eligiendo entre más de 270 carreras y cursos gratuitos.

Todos ellos están pensados para que quien lo desee pueda aprender un oficio, capacitarse y proyectar nuevas oportunidades laborales.

Puede interesarte

Algunas de las especialidades disponibles serán Administración y Comercialización, Arte y manualidades artesanales, Construcciones y afines, Desarrollo Humano, Educación Digital, Estética Profesional, Gastronomía Profesional, Idiomas y Oficios Artesanales entre otras.

En cuanto a las sedes, se podrá cursar en las localidades de Del Viso, Presidente Derqui, Manuel Alberti, Monterrey, Pilar Sur, Pilar Centro, Pilarica y Vila Rosa.

Para iniciar el proceso de inscripción hay que enviar la palabra “educación” al WhatsApp de Mi Muni 11-5238-6864.

Más información en cmfp.pilar.gov.ar

