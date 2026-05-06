El Municipio de Pilar informó que se encuentra abierta la inscripción a una nueva oferta de cursos del Centro Municipal de Formación Profesional, con propuestas distribuidas en distintas localidades del distrito y orientadas a la capacitación en oficios.

Las capacitaciones abarcan áreas técnicas, gastronómicas, textiles y de servicios, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de nuevas habilidades.

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Oferta por localidad

En Pilar se dictarán los cursos de Barman (Sede Pilarica) y Técnicas Básicas de Diseño de Indumentaria (Sede Fortabat).

En Presidente Derqui, la oferta incluye Gasista Profesional (Sedes Derqui y Monterrey), Montador Electricista (Sede Derqui), Costura Creativa y Reciclaje Textil (Sede Derqui), Modista (Sede Derqui) y Confeccionista de ropa de bebé (Sede Derqui).

En tanto, en Del Viso se brindarán capacitaciones en Pastas y Salsas y Cocina Oriental, ambas en la sede local.

Por su parte, en Villa Rosa los cursos disponibles serán Preparaciones Básicas en Panadería, Instalador de Aires Acondicionados (Sede UOM Villa Rosa), Catering para Eventos y Barman (Sede Villa Rosa).

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden acceder a más información e iniciar la inscripción enviando la palabra “Educación” al WhatsApp 11-5238-6864.

También está disponible el sitio web oficial cmfp.pilar.gov.ar

Desde el Municipio señalaron que la propuesta apunta a fortalecer la formación profesional y generar nuevas oportunidades de empleo en el distrito.