El Centro Municipal de Formación Profesional de Pilar abrió la inscripción para sus cursos bimestrales que se dictarán en las diferentes sedes desplegadas en el distrito.

Para las y los interesados hay una amplia oferta para capacitarse en diferentes rubros en las sedes de Del Viso, Derqui, Fortabat, Pilar centro, Pilarica, Villa Rosa y Manuel Alberti.

Desde el Centro de Formación desglosaron qué curso se podrá realizar en cada una de ellas.

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En Del Viso se dictarán los cursos de Relaciones Laborales y Orientación Profesional; Automaquillaje; Maquillaje Infantil para eventos; Diseño con Canva; Bases de Datos; Educación Digital Adultos; Gestión Digital con Google; Educación Digital con Photoshop; creación de contenidos para Streamers; Operador de Streaming; Catering Navideño; Manipulador de Alimentos/BMP.

En Derqui, se accederá a capacitaciones en Relaciones Laborales y Orientación Profesional; Taller de Oratoria y Cejas y Pestañas.

Mientras que en Fortabat se dictará Relaciones Laborales y Orientación Profesional; Seguridad e Higiene; Instalador de Aire acondicionado.

La lista continúa con la sede de Pilar centro donde se capacitará en Relaciones Laborales y Orientación Profesional; Taller de Oratoria; Manualidades Navideñas; Velas y Jabones.

En tanto en la sede de Pilarica se dictarán cursos de Automaquillaje; Depilación Descartable, Cocina latinoamericana, manipulador de alimentos y alfajores artesanales.

En Villa Rosa habrá cursos de Seguridad e Higiene, manualidades navideñas, automaquillaje; reparación de celulares, catering navideño, crumble cookies, decoración de tortas.

En Manuel Alberti, se podrán encontrar capacitaciones en Manualidades Navideñas Sustentable y electricidad para el hogar.

Para obtener más información e inscripciones hay que escribir la palabra “Educación” al WhatsApp de Mi Muni: 11-5238-6864.