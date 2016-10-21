A partir del próximo lunes comenzará a regir en el distrito de Pilar el boleto estudiantil gratuito para los alumnos del ciclo obligatorio de educación tanto de gestión pública como privadas con 100% de subvención.



Se trata de la iniciativa que ya había aprobado el Concejo Deliberante el mes pasado, luego de varios cambios, y que fue reglamentada y promulgada por la Comuna la semana pasada.



Abarcará a todos los chicos del nivel inicial, primario y secundario, y regirá para las líneas de colectivos comunales (las 500), un número de alumnos que superará a los 60 mil.



El lanzamiento del boleto estudiantil se realizó este viernes en la Escuela Secundaria Nº10 de la localidad de Manuel Alberti, acto que contó con la presencia del intendente Nicolás Ducoté, la Secretaria de Educación, Marcela Campagnoli, el flamante Presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Trindade, entre otros funcionarios locales.



Frente a alumnos y la comunidad educativa, el jefe comunal expresó que la instrumentación del beneficio ubicó a Pilar como “uno de los primeros municipios de la provincia en hacerlo”.



“Fue una promesa, un esfuerzo compartido y un compromiso de varias voluntades. Ahora muchos chicos de escuelas públicas y privadas se verán alivianados de la carga del costo del transporte”, remarcó Ducoté.



Asimismo, mencionó que el boleto “reafirma el compromiso con la educación”.



“Hoy ganan un derecho y confío en que no se va a volver para atrás”, señaló el intendente.



Ducoté, en tanto, explicó que los alumnos de escuelas públicas accederán al beneficio presentando el guardapolvo blanco al subir a las unidades más una credencial, mientras que para los estudiantes de colegios privados – que alcanzará a los establecimientos que cuenten con el 100% de subvención estatal -, “se implementará el mecanismo más sencillo posible”.



Para el año que viene, en tanto, quedará implementar el boleto para el nivel terciario y universitario público, en donde el valor del boleto no podrá ser inferior a los que hoy son beneficiarios del Plan Progresar, fijado en 3,30 pesos.



La reglamentación para este universo de alumnos, unos 8 mil y que representa una inversión de la Comuna de 11 millones de pesos anuales, se demoró debido a que debe instrumentarse mediante la tarjeta SUBE.