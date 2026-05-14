En medio de los cambios en el valor del petróleo por el conflicto de Medio Oriente, la petrolera estatal YPF anunció que incrementará 1% los precios de los combustibles desde este jueves para luego mantenerlos estabilizados por otros 45 días con el objetivo de reducir el impacto directo en los surtidores.

La decisión fue comunicada este miércoles por el CEO de YPF, Horacio Marín, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. “@YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, escribió.

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A propósito de cómo será la evolución de los valores en las próximas semanas, el titular de la firma energética remarcó que “mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

El buffer de precios, también llamado “amortiguador”, se aplicó por primera vez a partir del miércoles 1° de abril frente la contracción del consumo de combustibles que tuvo lugar, sobre todo, en el interior del país. Finalizado el nuevo plazo, la compañía evaluará de qué manera incorporar los incrementos al precio en caso de que ocurran en un escenario de guerra y volatilidad en los mercados energéticos internacionales.

Hasta ahora, dentro del sector existían dudas sobre qué haría YPF una vez vencido el esquema aplicado hace 45 días para contener el traslado de la suba internacional del crudo a los surtidores. Según fuentes del mercado, los combustibles acumulan un atraso de entre 10% y 15% respecto de la evolución internacional desde el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio.

Pese al compromiso de congelar los valores, muchas estaciones de servicio del interior del país sufrieron micro ajustes durante este período.

Con una cuota de mercado que supera el 50%, la petrolera estatal suele fijar los precios más bajos en las estaciones de servicio, lo que impulsa a las demás empresas a modificar su política en base a estos movimientos.

DIB.