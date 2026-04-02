YPF aplicará un esquema para limitar los aumentos de combustibles durante 45 días, en un contexto de volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, confirmó que la medida apunta a evitar que las variaciones del barril Brent se trasladen de forma directa a los surtidores, en medio de la incertidumbre global. “Decidimos crear un buffer para que el consumo no baje”, señaló en declaraciones a LN+.

Según explicó, la decisión permitirá sostener los valores actuales por un período acotado. “Va a mantener los precios estables durante 45 días”, indicó, al tiempo que expresó: “Espero que la guerra termine antes y se estabilice antes el precio”.

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El precio de los combustibles en el país se compone de cuatro variables principales: el valor internacional del crudo, el tipo de cambio, el costo de los biocombustibles y la carga impositiva. En este escenario, YPF resolvió no trasladar de manera inmediata las fluctuaciones del Brent, que se mantiene inestable por la guerra.

“Durante este período, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, afirmó Marín. A su vez, aclaró el alcance de la medida: “No hay ni precios fijos ni subsidios, ni congelamiento”, reprodujo DIB.

El titular de la petrolera también advirtió sobre un cambio en el comportamiento del mercado interno. “En los últimos días vimos que la demanda empezó a ser elástica, lo que quiere decir que con aumentos de precios cae el consumo. En la Ciudad y otras importantes sigue siendo inelástico, pero nosotros llegamos a toda la Argentina, y se ve baja de consumo”, sostuvo.

En ese marco, insistió en la necesidad de implementar un mecanismo de contención. “Tenemos que crear un buffer para que no baje y, así, poder pasar este pedido transitorio de la guerra”, concluyó.