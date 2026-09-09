Wade SA, la sociedad del grupo Granja Tres Arroyos que administra los activos heredados de la exCresta Roja, se presentó en concurso preventivo de acreedores, en medio de la crisis financiera y operativa que atraviesa todo el conglomerado avícola.

La empresa opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y es una de las tres sociedades del grupo junto a Granja Tres Arroyos SA y Avex SA. Las tres firmas fueron contempladas en conjunto dentro de un intento de reestructuración financiera que involucra un pasivo total estimado en US$350,9 millones.

Según pudo confirmar La Nación, la presentación de Wade se da tras meses de cierres y paralizaciones de plantas, salarios atrasados, despidos masivos y una creciente presión judicial de los acreedores.

La planta de Pilar, fuera del concurso de Wade

Pinazo, la planta ubicada en La Lonja, Pilar, no depende de Wade sino de Granja Tres Arroyos SA. Esa sociedad, hasta el cierre de esta nota, todavía no confirmó su propia presentación concursal, aunque distintas fuentes cercanas al grupo anticipan que podría avanzar en esa dirección en los próximos días. Es decir, la convocatoria de Wade no implica, por sí misma, la apertura de un concurso para la empresa que opera en Pilar.

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Wade llegó a esta instancia después de enfrentar al menos siete pedidos de quiebra, iniciados por seis acreedores distintos, con reclamos que entre capital e intereses superan los $2.000 millones. Uno de los expedientes corresponde a una ejecución del Banco Credicoop por un pagaré emitido por Wade el 30 de diciembre de 2025 por $250 millones, cuyo capital reclamado quedó en $206,3 millones tras un pago parcial; la causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18, Secretaría N°36. A eso se suman otras cinco ejecuciones comerciales por unos $1.657 millones y una sexta por US$115.000, con un monto procesal total que, sumando intereses y costas, supera los $2.638 millones.

Bienes en venta para reunir capital de trabajo

Para encauzar la reestructuración, el grupo deberá reunir al menos US$80 millones de capital de trabajo, mediante una combinación de aportes de inversores, nuevas líneas de crédito, anticipos de clientes y la venta de activos no estratégicos. Entre los bienes que la compañía prevé desprenderse figuran una planta de deshidratados en Zárate, un tambo en Entre Ríos, una cría de porcinos en Bella Vista, la planta Becar y la propia Wade 1, actualmente operativa.

Los trabajadores, en vilo en todo el país

La incertidumbre no se limita a lo judicial. Este mismo miércoles, la Federación de la Alimentación, el gremio Uatre, la Asociación de Trabajadores Molineros y otras organizaciones sindicales se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la intervención estatal, en un conflicto que —advirtieron— podría afectar a unos 7.000 puestos en distintas provincias, informó La Capital.

En Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial ya había dictado una conciliación obligatoria que ordenó reincorporar a 1.200 trabajadores despedidos: 700 de la planta de Capitán Sarmiento, 450 de Wade 2 en Esteban Echeverría y 50 de Pinazo, en Pilar. La medida rige por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y el Ministerio fijó una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para este jueves.

Según registros del Banco Central, las sociedades del grupo acumulan 6.682 cheques rechazados por $113.652 millones, a lo que se suma una deuda bancaria cercana a los $3.368 millones.

La situación tiene, además, un antecedente directo: Wade fue la sociedad que Granja Tres Arroyos utilizó para quedarse con los activos de la exCresta Roja. En diciembre de 2018, en el marco del concurso preventivo de Proteinsa SA, la Justicia autorizó esa operación, mediante la cual Wade adquirió bienes que aquella empresa había recibido de la quebrada Rasic Hermanos. Siete años después, es la propia Wade la que quedó formalmente dentro de un proceso concursal.