Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras mostraron caídas en términos reales durante noviembre, a pesar de los incrementos nominales impulsados por los precios. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), que difundió los datos de actividad del comercio minorista correspondientes a ese período.



De acuerdo con el organismo, el comportamiento general reflejó una dinámica dispar: mientras la facturación creció a valores corrientes, el volumen de ventas ajustado por inflación volvió a mostrar retrocesos en los tres formatos, lo que evidencia un consumo todavía contenido.

Puede interesarte

Supermercados: suba nominal y baja del volumen



En los supermercados, las ventas a precios corrientes alcanzaron los $ 2.211.327 millones, lo que representó una suba interanual del 21,2%. Sin embargo, al medir la actividad a precios constantes, el índice registró una caída del 2,8% frente al mismo mes de 2024.

El desempeño mensual también mostró señales de enfriamiento.

En la serie desestacionalizada, las ventas retrocedieron 3,8% respecto del mes previo, mientras que la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,3%.

En el acumulado de enero a noviembre, el índice a precios constantes presentó una variación positiva del 2,2% interanual, aunque con un comportamiento más irregular en la segunda mitad del año.

Puede interesarte

Por rubros, los mayores incrementos interanuales se registraron en carnes (48,3%), alimentos preparados y rotisería (34,7%), otros artículos (31,4%) y panadería (27,4%).



En cuanto a los medios de pago, las operaciones con tarjetas de crédito sumaron $ 986.669 millones, con una suba interanual del 13,7%, mientras que las tarjetas de débito totalizaron $ 557.725 millones, con un aumento del 22,1%. Los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales y códigos QR, crecieron 52% interanual, consolidando el avance de las modalidades digitales.



El ticket promedio se ubicó en $ 32.714, con un incremento interanual del 28,7%.

Mayoristas: fuerte caída interanual

En los autoservicios mayoristas, la facturación a precios corrientes fue de $ 356.323 millones, con una suba interanual del 13,3%. No obstante, a precios constantes, las ventas registraron una caída del 8,3% interanual, mientras que el acumulado de enero a noviembre mostró un descenso del 7,7%.



A nivel mensual, el sector evidenció una leve recuperación: la serie desestacionalizada creció 1,3% y la tendencia-ciclo avanzó 0,5%. Por grupos de artículos, los mayores aumentos interanuales se observaron en carnes (46,1%), almacén (22,1%), otros artículos (13,3%) y bebidas (10,2%).

En los centros de compras, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $ 572.044 millones, con un incremento interanual del 17,3%. Sin embargo, a precios constantes se verificó una caída del 2,3% frente al mismo mes del año anterior.

Por rubros, indumentaria, calzado y marroquinería concentraron el 39,3% del total, seguidos por patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%), ropa y accesorios deportivos (12,3%) y electrónicos, electrodomésticos y computación (10%). Los mayores incrementos interanuales se registraron en amoblamientos y textiles para el hogar (41,9%), librería y papelería (39,8%), patio de comidas (37,8%) y juguetería (27,2%), lo que reflejó una recuperación parcial y segmentada dentro del formato shopping.

