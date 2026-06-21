Las ventas por el Día del Padre 2026 retrocedieron un 0,3% frente al 2025, medidas a precios constantes, reveló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la entidad se registró “el impacto del enfriamiento del consumo”, pese a que “más del 80% de los comercios realizando promociones especiales”.

“Las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado”, explicaron desde CAME y puntualizaron que “la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores”.

Puede interesarte

Siempre según CAME, el ticket promedio de compra fue de $78.986, un incremento nominal frente al año pasado, cuando se ubicó en $41.302.

Desde la entidad señalaron que “este valor estuvo en línea con el comportamiento observado en el agregado, donde las operaciones se concentraron mayormente en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, lo que evidencia la prioridad de los clientes por resguardar el presupuesto del hogar”.

La baja del -0,3% de este año se suma al retroceso del -1,7% de 2025, -10,2% de 2024 y del -1,2% de 2023.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% de los encuestados en el relevamiento señaló que el Día del Padre tuvo un impacto moderado, un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo.

En los extremos, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.

La mayoría de los rubros sondeados se ubicaron en terreno positivo, liderada por los rubros de Librería e Indumentaria, los cuales anotaron un avance del 2,1% en la comparación interanual, seguidos con incrementos más moderados por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

La baja más fuerte se concentró en el segmento de Equipos periféricos, accesorios y celulares, que acusó un desplome del 6,1%; secundado por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%.