Los patentamientos de autos 0 kilómetro en Pilar cayeron 27,8% interanual durante julio, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

De acuerdo datos relevados por Pilar de Todos, en julio de 2026 se patentaron 400 unidades en los cinco registros seccionales del distrito, frente a las 554 registradas en el mismo mes de 2025. Eso representa 154 vehículos menos que un año atrás.

Una recuperación frente a junio

La comparación con el mes anterior, sin embargo, fue positiva. En junio se habían patentado 298 autos nuevos en Pilar, por lo que julio implicó una suba intermensual del 34,2%, equivalente a 102 unidades adicionales, siempre de acuerdo a las fuentes.

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Los usados, con una caída más moderada

Las transferencias de autos usados también retrocedieron, aunque de manera más leve que los 0 kilómetro. En julio se registraron 1.317 operaciones en los registros de Pilar, un 11,4% menos que las 1.486 del mismo mes de 2025.

Frente a junio, cuando se habían anotado 1.314 transferencias, la variación intermensual fue prácticamente nula: apenas una suba del 0,2%.

Motos nuevas, el segmento que crece

El comportamiento de las motocicletas 0 kilómetro fue inverso al de los autos. En julio se patentaron 517 unidades en Pilar, un 19,4% más que las 433 del mismo mes de 2025, según los mismos registros.

La suba consolida la tendencia que exhibe el segmento durante todo el año: mientras el mercado de autos nuevos retrocede, las motos sostienen un crecimiento sistemático mes a mes.