El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires tuvo un gran 2025. En medio de un contexto inflacionario estable y un mayor stock de propiedades en venta, el año pasado cerró con un crecimiento del 29% de las operaciones con respecto a 2024. Fue la mejor cifra en dos décadas, con un rol clave de los créditos hipotecarios.

Tras un diciembre en el que se registraron 19.253 compraventas de inmuebles el balance anual terminó con un total de 147.393 operaciones, un salto del 29% en comparación con 2024, cuando se habían registrado 114.018 transacciones.

De este modo, 2025 se ubicó como el año con mayor cantidad de escrituras desde 2005, según cifras del Colegio de Escribanos que analizó Agencia DIB. Más allá del buen 2024, que ya mostraba una recuperación del mercado, otros años positivos en las últimas dos décadas habían sido 2018 con 119.633 ventas.

Tras ese año y el anterior (128.345 ventas) en el que la política crediticia UVA de Mauricio Macri hizo mover el mercado, todos fueron años a la baja. Sacando la pandemia que rompió el mercado por dos años, el peor de la última década fue 2020 con 55.930 ventas en el territorio bonaerense.

El impulso de los créditos hipotecarios

En lo que respecta al mercado hipotecario, durante 2025 se registraron 23.395 operaciones por esta herramienta, un fuerte salto de 173,5% con respecto al año anterior, que cerró con 8.551 transacciones.

Si bien el crédito fue clave para cerrar un gran año, el último bimestre hubo cierto freno, lo que se convierte en un desafío para el mercado que esto se pueda mantener en el tiempo. La desaceleración se atribuye en parte a ajustes en las tasas de interés, suspensiones parciales de nuevas colocaciones y un contexto macroeconómico más cauteloso.

Si se toman las 147.393 operaciones, casi un 16% de las ventas se hicieron a través de créditos hipotecarios. En 2024, en tanto, solamente un 7,5% se hicieron bajo esta modalidad, similar al 7,6% de 2023 y debajo del 10% de 2022.

Las cifras del año pasado, sin embargo, están aún lejos de la demanda que se generó en 2017 cuando empujados por esta herramienta, el mercado llegó a concretar el 24% de las ventas mediante hipotecas. Sin embargo, el sistema terminó estallando por la inflación y en 2019, cayó al 6,6% de las operaciones.

Fuente: Agencia DIB