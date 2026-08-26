La comercialización de naftas y gasoil en las estaciones de servicio del país acumula seis meses consecutivos de caída interanual, según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre datos de la Secretaría de Energía de la Nación y procesado por Agencia Noticias Argentinas.

Un retroceso que se profundiza mes a mes

En julio, la venta de combustibles al público totalizó 1.368.722 metros cúbicos, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025. Se trata de la sexta baja interanual consecutiva y la contracción más profunda desde noviembre de 2024, lo que confirma la debilidad de la actividad comercial en el arranque del segundo semestre.

Naftas y gasoil, con caídas dispares

El retroceso golpeó a los dos segmentos del mercado. Las naftas cayeron 7,4% interanual, arrastradas por una baja del 7,8% en la variedad súper y del 6,4% en la premium. El gasoil, en tanto, descendió 5,1%, producto de una merma del 7,0% en el tipo común y del 1,9% en el premium.

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El peor arranque de año desde 2021

El deterioro no es solo mensual. En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, las ventas en el país totalizaron 9,58 millones de metros cúbicos, "el menor volumen para un primer semestre desde 2021", según detalla el informe. Frente al mismo período de 2025, la caída acumulada es del 2,1%, con bajas tanto en gasoil (-2,3%) como en naftas (-1,9%).

YPF, Shell y Axion, todas en baja

La retracción también se refleja en las petroleras. YPF, que lidera el mercado con una participación del 55,7%, registró una caída del 5,2% en julio, la mayor desde febrero de 2025. Shell retrocedió 7,0% y Axion, 3,8%.

Solo tres provincias esquivaron la caída

El fenómeno es prácticamente generalizado en el mapa del país: apenas tres de las 24 jurisdicciones evitaron terreno negativo. La Pampa subió 0,7%, Neuquén 0,5% y Santiago del Estero 0,2%. Los 21 distritos restantes cerraron julio en baja, con caídas de doble dígito en ocho de ellos. Salta encabezó el retroceso con 15,9%, seguida por Jujuy con 16,4% y Tucumán, la más golpeada, con 22,4%.