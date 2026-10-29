Un informe de Banco Provincia sobre más de 320.000 cuentas sueldo del sector privado mostró que cada vez más trabajadores agotan sus ingresos durante los primeros días del mes. En julio de 2026, el 36% ya se había quedado sin saldo proveniente del salario al día 10, mientras que entre quienes perciben ingresos bajos la proporción trepó al 56%.

El relevamiento pone en escena la polémica que se generó días atrás cuando el presidente Javier Milei consideró “una pelotudez” un estudio que indicaba que dos de cada tres argentinos solo llegan al 20 de cada mes con sus ingresos.

El Bapro indicó que el sueldo dura cada vez menos y el deterioro golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. Así lo muestra el análisis que comparó los movimientos de las cuentas sueldo de diciembre de 2023 y diciembre de 2025, e incorporó datos de julio de 2026, los últimos relevados.

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Según el estudio, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del salario antes del día 10 pasó del 17,9% al 23,2% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Es decir, casi uno de cada cuatro ya no contaba con saldo proveniente de su sueldo durante los primeros diez días del mes. Además, el momento en que la mitad de las personas agotó sus ingresos se adelantó dos días: del 24 al 22.

La medición de julio de 2026 confirmó la tendencia. Para el quinto día después de cobrar, los trabajadores analizados ya habían utilizado la mitad de sus ingresos. Al llegar al día 10, el 36% se había quedado sin saldo salarial y, para el día 20, el porcentaje alcanzaba el 57%, casi seis de cada diez personas.

El impacto es más fuerte entre quienes menos ganan. En ese segmento, el 56% agotó el dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad ya se había quedado sin esos recursos hacia el día 7. Entre los trabajadores de ingresos medios bajos, el porcentaje que llegó sin saldo al décimo día fue del 40%, mientras que la mitad agotó sus ingresos hacia el día 14.

En los sectores de ingresos altos, en tanto, el 21% se quedó sin dinero del salario antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 24. La comparación histórica también mostró que el deterioro fue más pronunciado entre quienes perciben salarios más bajos, incluso al comparar ingresos de similar poder adquisitivo.

Para quienes cobran un monto equivalente a $1,2 millones mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En el caso de los ingresos equivalentes a $2 millones, el incremento fue de 5,2 puntos, mientras que para salarios de $4 millones la suba fue de 1,5 puntos.

El informe también advierte que el agotamiento más rápido del sueldo no responde a un aumento del consumo. Entre julio de 2025 y julio de 2026, el salario real cayó un 4,3%, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió un 8,6%. En comparación con 2023, la caída del consumo real llegó al 20%.