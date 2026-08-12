Unilever decidió discontinuar el proceso de deshidratación de vegetales que realizaba en su planta de Guaymallén, Mendoza, y trasladará esa etapa productiva a su planta de Pilar. La medida derivó en la desvinculación de 60 trabajadores mendocinos.

La compañía explicó que la decisión responde a una transformación de su modelo operativo, orientada a ganar competitividad en el negocio de alimentos. Según publicó LA NACIÓN, el proceso de salida de los empleados se realizó de manera ordenada y con acompañamiento sindical, y la mayoría de los acuerdos se cerró durante la mañana previa a la difusión de la noticia.

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La planta de Guaymallén no elaboraba el producto final que llega al consumidor: allí se cumplía una etapa intermedia, la deshidratación de vegetales, cuya materia prima era utilizada luego en la planta de Unilever en Pilar para la fabricación de productos terminados. Con el cierre, la compañía se apoyará en proveedores alternativos para esa etapa y concentrará el proceso productivo en la planta pilarense.

"Unilever ha tomado la decisión de discontinuar el proceso de deshidratación de vegetales en su planta de Guaymallén, Mendoza", informaron desde la empresa en un comunicado.

La compañía agregó que la medida responde a "la evolución del negocio de alimentos y de la transformación permanente del modelo operativo" para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo.

El cierre de la operación mendocina no implica la salida de Unilever de la Argentina ni afecta la continuidad de Knorr, una de sus principales marcas de alimentos.

"Esta decisión no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni de la marca Knorr, que seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el país", precisó la empresa, al remarcar además su compromiso con el mercado local, donde opera desde hace 100 años.

La medida también impacta sobre cinco productores agrícolas mendocinos que trabajaban con Unilever bajo un esquema de campañas, aunque desde la implementación de la medida señalaron que la campaña de este año ya estaba finalizada y que esos proveedores no son exclusivos de la compañía.