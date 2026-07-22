Pilar se ubicó entre los principales motores de la economía de la provincia de Buenos Aires, según un informe elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Territorial y Sectorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El estudio posicionó al distrito en el sexto lugar entre los municipios que más aportaron al crecimiento económico bonaerense entre 2016 y 2025, impulsado por una estructura productiva diversificada en la que se destacan la industria, el comercio, los servicios y la construcción.

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El trabajo, titulado "Cadenas Productivas en los municipios de la Provincia de Buenos Aires en la última década", analizó la evolución de 63 cadenas productivas que representan el 88% del producto provincial durante el período 2016-2025, último tramo con información estadística completa.

Dentro de ese relevamiento, Pilar ocupa el sexto puesto entre los 20 municipios con mayor incidencia en la variación del valor agregado bruto de la provincia de Buenos Aires durante la última década.

Su aporte fue de 0,65 puntos porcentuales, ubicándose detrás de Malvinas Argentinas, Ezeiza, Florencio Varela, Esteban Echeverría y Moreno.

El ranking continúa con Tigre, Almirante Brown, Berazategui, Escobar, Rojas, Saladillo, La Costa, San Andrés de Giles, General Pueyrredón, General Villegas, Baradero, Junín, Zárate y Roque Pérez.

El informe también remarca que algunos municipios del interior bonaerense lograron un importante crecimiento a partir del desarrollo de cadenas productivas específicas, entre ellas la producción porcina y distintas actividades manufactureras.

Según el estudio de la UNLP, el mayor dinamismo económico de la provincia se concentró en municipios de la segunda corona del Conurbano bonaerense, donde actividades vinculadas al comercio y la logística tuvieron un papel determinante, aun cuando esas jurisdicciones no registraron las tasas de crecimiento más elevadas.

Según pudo saber Pilar de Todos, el documento también identifica distintos perfiles productivos. En ese esquema, Pilar integra el grupo de los denominados "municipios maduros", categoría que reúne a los distritos que mantuvieron un desempeño favorable durante todo el período analizado, aunque mostraron una desaceleración durante 2025.

De acuerdo con el informe, ese comportamiento estuvo relacionado con el impacto del contexto económico del último año sobre sectores que históricamente impulsan la actividad local.

En este grupo de municipios, la variación acumulada fue del 15,8% entre 2016 y 2025, con un crecimiento promedio anual del 0,7%. Sin embargo, durante 2025 se registró una caída del 1,8%.

La investigación señala que estos municipios cuentan con una estructura productiva diversificada y una fuerte presencia industrial.

En el caso de Pilar, el crecimiento económico se apoya en la actividad industrial junto con sectores como el comercio, los servicios financieros, el turismo y la construcción, complementados por otras actividades como el sector forestal, y la siderurgia .

En ese sentido, el informe menciona de manera específica a Pilar, junto con Tigre y Escobar, como ejemplos de municipios de la segunda corona del Conurbano bonaerense que conservaron una trayectoria económica sólida durante la última década gracias al peso del comercio en sus economías.

Al mismo tiempo, aclara que el escenario productivo de 2025 moderó el ritmo de crecimiento reciente, aunque sin alterar la tendencia positiva registrada a lo largo del período analizado.