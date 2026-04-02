El Gobierno de Javier Milei avanzará desde el 9 de abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La iniciativa que apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, generó críticas de gremios y organizaciones sociales.

La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, alcanza al programa Volver al Trabajo (VAT), que beneficia a unas 900 mil personas. Desde los próximos días, dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

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Desde el área comandada por Sandra Petovello, indicaron que los beneficiarios que deseaban capacitarse debían acceder al Portal Empleo, y anotarse siguiendo el link que les llegó a su mail o por Mi Argentina. Había tiempo hasta el 20 de marzo para hacerlo.

Desde que planificó cambios en los denominados planes sociales, el Gobierno libertario se puso un plazo de 24 meses, algo que culmina este 9 de abril. El programa, anunciado en 2024 y que arrancó con la cifra de $78.000, no fue prorrogado, y ahora entra en vigencia una prueba piloto que arrancó en enero con veinte desocupados que tomaron clases en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de Paternal.

La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo.

Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

La decisión de modificar el programa Volver al Trabajo generó malestar entre los beneficiarios. Desde Pilar, diferentes organizaciones sociales advirtieron esta semana que su eliminación va a afectar a unos 10 mil beneficiarios, lo que significarán "78 millones de pesos menos circulando en la economía local”, expresaron tras la realización de una asamblea popular.

En cuanto a los vouchers, en diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9), Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE explicó que la idea de Capital Humano es “destinar esos 78 mil pesos de cada beneficiario a las empresas Sinteplast, Arcos Dorados y Metrogas para que los capaciten en atender al cliente en un Mc Donalds sin el aseguro de contratación, también capacitación para trabajos de pintura – algo que nuestros compañeros hacen con los ojos cerrados- y otro de una duración de 15 días en Metrogas denominado “invierno seguro” y que habla de la correcta ventilación en ambientes. Forman a la gente en cursos que no tienen ninguna salida laboral”, se quejó Caropresi.

Con información de Agencia DIB