La temporada de verano en la provincia de Buenos Aires atraviesa una marcada retracción de la actividad turística, con una baja significativa en la cantidad de visitantes, estadías más cortas y un fuerte impacto en el consumo. Según los datos oficiales, 830 mil personas dejaron de veranear en destinos bonaerenses, en comparación con temporadas anteriores.

Durante una conferencia realizada en Necochea, el gobernador Axel Kicillof advirtió que el retroceso del turismo está directamente vinculado a la situación económica nacional. “Cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo: desde que llegó Milei, 830 mil personas han dejado de veranear en nuestra provincia”, afirmó.

Las cifras muestran que desde el 1° de diciembre la provincia recibió 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto del mismo período de la temporada pasada. La tendencia negativa se profundizó en los primeros días de febrero, cuando el descenso alcanzó el 7,8% interanual, consolidando una temporada por debajo de los registros habituales.

En ese contexto, Kicillof sostuvo que el turismo es una actividad clave para el entramado productivo bonaerense y remarcó su impacto en el empleo. “El turismo es trabajo argentino y producción bonaerense: pueden acusarnos de lo que quieran, pero siempre nos van a encontrar del lado de los que trabajan y generan empleo en nuestro país”, señaló.

El deterioro de la temporada se da en paralelo a un escenario de pérdida de puestos laborales a nivel nacional. El mandatario provincial afirmó que “lo que está sucediendo no es un error de cálculo, es una consecuencia deliberada de este plan económico” y agregó que “desde que llegó Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un empleo menos cada cuatro minutos”. En la misma línea, comparó el actual modelo económico con experiencias previas y sostuvo que “el Presidente parece festejar cada una de las 30 empresas que cierran por día”.

Caída del consumo

El impacto económico también se refleja en los niveles de consumo. De acuerdo con los registros del Banco Provincia, el consumo cayó un 25,4% desde el inicio de la temporada, mientras que las operaciones realizadas a través de la billetera digital Cuenta DNI registraron una retracción del 38%. En el rubro turístico, la baja alcanza el 22%, afectando de manera directa a comercios, hotelería y servicios.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, remarcó que la caída del turismo responde a la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la población. “La mayor parte es gente que se quedó en su casa porque no llega a fin de mes: miles de argentinos que perdieron el derecho al verano y al descanso”, afirmó. No obstante, agregó que “la provincia de Buenos Aires no se entrega, trabaja, resiste y sigue apostando por un país en que el verano vuelva a ser para todos”.

En ese marco, el gobierno bonaerense anunció la construcción de una nueva Estación Transformadora en Quequén, con una inversión de $31.000 millones, destinada a responder a la demanda energética del puerto y la región. Según se informó, la obra apunta a fortalecer el desarrollo industrial y acompañar el crecimiento de la actividad turística y comercial.

Al cierre de la jornada, Kicillof sostuvo que, ante la ausencia del Estado nacional, la Provincia continuará acompañando a los municipios y a los sectores productivos. “La Provincia va a seguir acompañando a los municipios, los trabajadores, los empresarios y los emprendedores bonaerenses para construir entre todos la mejor temporada posible”, concluyó.