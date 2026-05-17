Los vecinos de Pilar que usan el tren o ciertas líneas de colectivos para moverse hacia el AMBA pagarán más a partir de este 18 de mayo.

Es que el Gobierno nacional formalizó un esquema de cinco aumentos escalonados para el sistema ferroviario metropolitano y tres para los colectivos de jurisdicción nacional, entre ellos las líneas 57 y 176 que prestan servicio en el distrito.

En términos porcentuales, para el caso del primer incremento, la suba será del 18% para el caso de lo trenes y del 2% para los colectivos.

Trenes: cinco subas hasta septiembre

Las dos líneas férreas que conectan Pilar con la Ciudad de Buenos Aires encabezan el ajuste. La Línea San Martín y el Ferrocarril Belgrano Norte integran el grupo de servicios metropolitanos alcanzados por el cronograma, junto con la Sarmiento, la Roca, la Mitre, la Belgrano Sur, la Urquiza y el Tren de la Costa.

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El boleto mínimo —primera sección, hasta 12 kilómetros, con SUBE nominada— pasa de $280 a $330 desde el 18 de mayo.

El esquema completo para esa franja:

Sección 1 (hasta 12 km): $330 (mayo) — $380 (junio) — $430 (julio) — $480 (agosto) — $530 (septiembre)

Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) — $494 (junio) — $559 (julio) — $624 (agosto) — $689 (septiembre)

Sección 3 (más de 24 km): $528 (mayo) — $608 (junio) — $688 (julio) — $768 (agosto) — $848 (septiembre)

Quienes viajen con SUBE sin registrar pagarán tarifa plana: $1.100 en mayo, con escalones hasta $1.700 en septiembre. Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal —jubilados, pensionados, titulares de AUH y otros grupos vulnerables— abonarán $148,50 por la primera sección.

Colectivos: tres aumentos hasta julio

Las líneas de jurisdicción nacional con recorridos que alcanzan Pilar, también quedan comprendidas en el ajuste. Al tener trayectos más extensos, los valores finales dependerán del tramo recorrido dentro del esquema de Suburbanas Grupo I.

Para esa categoría, el boleto mínimo con SUBE nominada pasará de $700 a $714 desde el 18 de mayo, a $728,28 desde el 15 de junio y a $742,81 desde el 15 de julio. Los valores por franja de distancia desde el 18 de mayo:

0 a 3 km: $714

3 a 6 km: $807,07

6 a 12 km: $894,17

12 a 27 km: $983,78

Más de 27 km: $1.085,49

En todos los casos, los usuarios que viajen con SUBE sin nominar abonarán el doble del valor correspondiente.

La Secretaría de Transporte formalizó el esquema mediante la Resolución 26/2026, con la firma del secretario Mariano Plencovich, y abrió una instancia de participación ciudadana de carácter no vinculante. Los usuarios contaron con tres días hábiles para presentar comentarios a través del sitio oficial del organismo.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de corregir el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024. Para el sistema ferroviario, las autoridades señalaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría apenas el 2% del costo operativo —con el 98% restante financiado con subsidios públicos— y que esa cobertura ronda actualmente el 5%. La proyección oficial apunta a alcanzar cerca del 10% hacia septiembre.