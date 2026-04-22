Luego que la Justicia federal de Campana hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo (VAT) y frenara la eliminación de ese subsidio, el ministerio de Capital Humano, que apelará el fallo, dijo que cumplirlo llevará a que el Gobierno avance con otros beneficios.

Así lo hizo saber la ministra Sandra Pettovello, quien aseguró que el Gobierno había dejado sin efecto ese programa que le entregaba $78.000 mensuales a unas 900 mil personas para redireccionar los fondos a la doble escolaridad de escuelas vulnerables y capacitación laboral. Sin embargo, ahora con el fallo del juez Adrián González Charvay deberá frenar esos beneficios.

“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó en un comunicado.

Según indicó el Ministerio, el programa VAT finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación. Frente a ello, se hizo una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal.

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Ahora el magistrado ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió “al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”.



Cambios en los planes sociales



En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos de Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa VAT y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no por ahora no fueron alcanzados por la baja.

El VAT estaba orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. No obstante, en junio de 2025 (última información disponible) el programa había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total), según el informe Nº 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación. En tanto, 55 mil (el 6,1% del total) realizaron actividades de formación profesional.

El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

Fuente: Agencia DIB