Tras llegar a un acuerdo salarial entre la Unión Tranviarios Automotor y las Cámaras empresarias que nuclean a las compañías de colectivos, se desactivó el paro en el transporte que estaba previsto ante el reclamo de los trabajadores de una suba en los haberes.

Así lo confirmaron este viernes fuentes vinculadas a la negociación.

Las Cámaras Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba se comprometieron a firmar el acuerdo salarial a partir del compromiso asumido por el Ministerio de Economía, de incorporar la totalidad del dinero que significa el aumento a los choferes

El aumento solicitado por UTA y que será homologado consiste en un 1.4 % en enero; ⁠1.3 % en febrero y un ⁠1.3 % en marzo.

Con estos incrementos en abril, los choferes tendrán un básico de $1.574.000.

La negociación

La paritaria del sector llevaba varios días de intensa negociación donde, las partes, en un principio no llegaban a un acuerdo sólido.

Según trascendió, una de las ofertas para los choferes de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires se había estancado en un 1%, propuesta que fue rechazada por UTA.

Desde las Cámaras, en tanto, habían expresado la negativa a mejorar la oferta salarial sin una actualización previa de los subsidios estatales.

En ese marco, los choferes de colectivos se mantenían en estado de alerta y habían establecido la posibilidad de llevar adelante un paro del transporte, medida que ahora, con el acuerdo alcanzado, quedó desactivada.